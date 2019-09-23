شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.31 درهم، فقد تراجع السهم مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.307 درهم، مما يعكس ارتفاع حالة التشاؤم لدى المتداولين بشان الاتجاه الحالي للسهم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.28 درهم كمستوى اول ثم 0.265 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.32 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.30 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.31 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط