شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 15.26 درهم بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الخميس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 15.40 درهم وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، ونتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14.70 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.20 وبين مستوى المقاومة هو 15.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط