شركة ميثاق للتأمين التكافلي (METHAQ) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.86 درهم، حيث سجل ارتفاع بلغ 0.859 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما ضغط على السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 0.802 درهم، مكون نموذج "Shooting Star " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.74 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.86 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.77 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.83درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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