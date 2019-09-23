شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان: أسعار الفائدة متضخمة فى السوق الثانوية بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان المركزى اليوم الاثنين إن أسعار الفائدة على السندات اللبنانية فى السوق الثانوية بلندن متضخمة.

وقال رياض سلامة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "نعتبر أن الفوائد التي نراها بالسوق الثانوية في لندن متضخمة، والفوائد الطبيعية، إذا في حركة طبيعية، يجب أن تكون أقل مما هو معلن في أسواق لندن".

وتابع أن لبنان سيسدد الديون المقومة بالدولار التي تستحق في الفترة المقبلة.