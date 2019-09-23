شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: أرصدة السلع الأساسية والغذائية تكفى حتى 31 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر سبتمبر الجارى، ومدة كفايتها، والتى تتراوح من 30 يوما وحتى 31 شهرا.

وأوضح الجهاز خلال نشرته المعلوماتية لشهر سبتمبر الجارى، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها، أن الرصيد المتاح من السكر يبلغ 1.4 مليون طن يكفى لمدة تتراوح من 1-11 شهرا حسب الاستهلاك، فيما بلغ الرصيد المتاح من الزيت 252 ألف طن ويكفى لمدة تتراوح من 3-9 أشهر.

وأشار الجهاز فى نشرته إلى الأرصدة المتاحة من اللحوم الحية، والتى بلغت 158.9 ألف رأس عجول، وتكفى لمدة تتراوح من 7- 31 شهرا.

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يذكر أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة إحصائية شهرية يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتضمن عددا من أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية والسكانية والاجتماعية وغيرها، وفقا لأحدث الأرقام والبيانات المتوفرة حول هذه المؤشرات.