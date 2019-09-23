شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة تفتتح أحدث معرض للأجهزة المنزلية والكهربائية وأدوات المائدة والمطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة التجارة والصناعة معرض الأجهزة المنزلية والكهربائية وأدوات المائدة والمطبخ Home Appliances and Tableware Show HATS EGYPT والذى ينظمه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية خلال الفترة من 23-25 سبتمبر وذلك لأول مرة فى مصر بمشاركة 30 شركة مصرية .

وقالت الوزارة إن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات صناعية كبيرة في هذا القطاع تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمى والعالمى .

وأوضحت الوزراة أن المعرض يستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات الصناعات الهندسية، خاصة أسواق الدول العربية والإفريقية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يمتلك مقومات وإمكانيات تمكنه من التواجد والمنافسة بالأسواق الإقليمية والدولية .

وأشارت إلي أن أهم ما يميز هذا المعرض هو تواجد حوالي 60 من كبار المشترين والمستوردين من 19 دولة إفريقية وعربية حيث من المقرر عقد لقاءات ثنائية بين المصدرين المصريين وممثلي الشركات المستوردة بهدف التوصل إلي تعاقدات تصديرية تسهم في فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الهندسية المصرية وبصفة خاصة في السوقين الأفريقي والعربي.

وفي هذا الإطار أشارت الوزارة إلى إمكانية التوسع فى مشروعات القطاع بدول القارة الإفريقية، خاصة وأن هناك فرصاً استثمارية وتسويقية هائلة للصناعات الهندسية بالأسواق الإفريقية وذلك فى إطار خطة الوزارة الهادفة نحو الدخول للسوق الإفريقى من خلال إنشاء مشروعات صناعية مشتركة بالتعاون مع دوائر الأعمال بدول القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.

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ومن جانبه أوضح المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن إقامة هذا المعرض لأول مرة في مصر يأتي في إطار خطة المجلس لفتح أسواق جديدة أمام صادرات القطاع، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من العارضين وكبار الشركات المستوردة يؤكد جدية القطاع الخاص فى إقامة شراكات حقيقية بين مصر والدول العربية والأفريقية، حيث يشهد المعرض عقد حوالى 600 لقاء ثنائى بين المصدريين المصريين وممثلى الشركات المستوردة من 12 دولة إفريقية و 7 دول عربية، كما تتضمن فعاليات المعرض أيضا تنظيم زيارات ميدانية للشركات المستوردة للمصانع المصرية خلال يومى 24-25 سبتمبر .

وأشار إلى أن هذا المعرض يعد نواة وبداية قوية لاقامته سنوياً، بما يسهم فى إحداث حراك فى انسياب حركة التجارة بين مصر ومحيطها الإقليمى سواء الإفريقى أو العربى .

وأضاف أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونيات قد حققت طفرة ملحوظة حيث بلغت العام الماضى نحو 2 مليار و 287 مليون دولار، كما بلغت خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجارى مليار و545 مليون دولار، مشيراً إلى أن صادرات القطاع تمثل حالياً 9% من إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار أبو فريخة إلى أن الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية بلغت العام الماضى نحو مليار دولار، لافتا إلى أن منتجات الأجهزة المنزلية المصرية يتم تصديرها لأكثر من 120 دولة حول العالم.

وأوضح أن أهم الدول المستقبلة للصادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية المصرية تشمل المملكة المتحدة والإمارات العربية والمملكة العربية والسعودية والمغرب والمجر وفرنسا والعراق وتركيا وألمانيا والمغرب.