شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة سيد: 60 مليون جنيه صادرات الشركة العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود عمرو جاد، رئيس مجلس إدارة شركة سيد للأدوية، أن الشركة واجهت تحديات كبيرة، لكى تقف مجددا علي قدميها ومنع توقفها نهائيا.

وجاء ذلك على هامش افتتاح خط انتاج الأمبول، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة لشؤن الدواء، والدكتور محمود عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية .

وأضاف أن من عوامل نهوض الشركة زيادة أسعار 20 مستحضرا طبيا، مما أثر إيجابيا على الإيرادات وذلك بدعم كبير من وزارة الصحة، لافتا إلى أن لدي الشركة 34 مستحضرا يحقق خسائر نتيجة الأسعار القديمة مما يستوجب النظر فيها.

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وأشار إلى أن الشركة هي ثانى شركة تصدر فى شركات القابضة، حيث بلغت الصادرات العام الماضى 60 مليون جنيه خلف الشركة العربية، واحتل المرتبة الثانية فى الانتاج والرابعة فى المبيعات.

وأوضح أن الشركة ربحت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى نحو 15 مليون جنيه، حيث نستهدف تحقيق65 مليون جنيه أرباحا مع زيادة الصادرات والمبيعات التى بلغت العام الجارى 710 ملايين جنيه.

وكشف أنه يستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات خلال عامين، وتحقيق نحو 100 مليون جنيه أرباحا ومثلها صادرات.