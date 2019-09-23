شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح خطوط إنتاج بشركة سيد للأدوية بتكلفة 75 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير قطاع الأعمال العام، مراحل تطوير وتأهيل شركات الدواء الثمانية التابعة للوزارة فيما يتعلق بتلافي الخسائر.

وجاء ذلك على هامش افتتاح خط إنتاج الأمبول، ومحطة المياه بتكلفة 75 مليون جنيه بشركة سيد للأدوية، وبحضور وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة لشؤن الدواء، والدكتور محمود عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية.

وأضاف الوزير، أن من عوامل نهوض الشركة زيادة أسعار 20 مستحضرا طبيا، مما أثر إيجابيا على الإيرادات وذلك بدعم كبير من وزارة الصحة، لافتا إلى أن لدي الشركة 34 مستحضرا يحقق خسائر نتيجة الأسعار القديمة، مما يستوجب النظر فيها.

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وانتقد الوزير تحقيق الشركة لـ60 مليون جنيه وقال: "دا مينفعش في شركة المفروض الربح 500 أو 600 مليون جنيه".

وأشار إلى أن الشركات بعيدة عن الأبحاث فى قطاع الدواء، مما يستلزم الشراكة مع القطاع الخاص، لأنهم الأكثر دراية بالسوق، وبالتالى نريد مشاركة 10 شركات بدلا من شركة واحدة.

وأكد على أهمية عدم إنتاج أي دواء يحقق خسائر خاصة أن هناك 34 صنفا تخسر في الشركة، لافتا إلى أن من قرر تصنيع دواء يحقق 90% حسائر، لابد أن يحال للنيابة تعقيبا على ما قاله رئيس شركة سيد بأنه يتم إنتاج أدوية بالخسارة.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام الشكر لوزارة الصحة، لتحريك الأسعار والوقوف بجانب الشركات، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف التسويق لشركات الأدوية الفترة المقبلة فى أفريقيا وفى الدول العربية .