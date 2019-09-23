شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يعاود الصعود بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 16916 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 508 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1357 نقطة.