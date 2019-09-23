شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 23-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الاثنين 23-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.751 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD) دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.751 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي. يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 4.117 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.242 يورو. جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.664 ريال سعودي. Advertisements 1 ريال سعودي = 0.214 جنيه استرليني. دولار كندي (CAD)

دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.820 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.354 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD)

دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.538 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.393 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY)

ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.621 ين ياباني.

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