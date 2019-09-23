شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات البنزين الأوروبية للشرق الأوسط بعد هجمات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات شحن حجز أكثر من 400 ألف طن من البنزين على مدى الأسبوع المنقضى للتحميل الفورى فى شمال غرب أوروبا بخيارات تسليم فى منطقة الخليج. وقال تجار إن الزيادة فى حجوزات الشحن ترتبط بزيادة حادة فى الطلب عقب هجمات على البنية التحتية النفطية السعودية أثرت على عمليات التكرير لديها.

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