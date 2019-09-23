الان تتابع منشآت النفط في خريص وبقيق تنتج نحو 4.3 مليون برميل يومياً حالياً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال مصدر مطلع على العمليات أن منشآت النفط في خريص وبقيق تنتج نحو 4.3 مليون برميل يومياً حالياً. وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وأوقفت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 مليون برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط. ويقول المسؤولون السعوديون إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر أيلول.
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