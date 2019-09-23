أسعار الدواجن تواصل ارتفاعها وتصل إلى 21 جنيهاً للكيلو بالمزرعة

الموجز

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تسجيل 21 جنيهاً للكيلو من المزرعة، بحسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة .

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور عبدالعزيز السيد، إن أسعار الدواجن في المزرعة قد ارتفعت إلى 21 جنيهاً للكيلو، وذلك بعد زيادة الإقبال على الدواجن.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تتخطى فيها أسعار الدواجن حاجز الـ 20 جنيهاً منذ عيد الأضحى الماضي.

Advertisements

وأضاف عبد العزيز السيد، في تصريحات أوردها موقع "البوابة نيوز" اليوم الاثنين، أن السعر للمستهلك يتراوح بين 25 - 26 جنيها، وأن أسعار الدواجن البلدى مستقرة عند 29 جنيها من المزرعة، فيما يصل سعرها للمستهلك بين 34 -34 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار كرتونة البيض وصلت إلى 32 جنيهاً من المزرعة، بينما يتراوح سعرها بين 38 -39 جنيها في المحال التجارية.

وأوضح السيد أن المتحكم في الأسعار داخل السوق هو العرض والطلب، مشيراً إلى أن الإنتاج المصرى متزايد، وأن حجم الثروة الداجنة يصل إلى مليار دجاجة سنويا.