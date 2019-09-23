شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للأدوية: كل أجهزة الدولة تقف وراء شركات الدواء العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن كل أجهزة الدولة تقف وراء ومع شركات الدواء العامة للارتقاء بها.

وجاء ذلك على هامش افتتاح خط إنتاج الأمبول، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة لشؤن الدواء، والدكتور محمود عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية.

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أضاف حجازى، أن شركات الأدوية تشهد اهتماما كبيرا حاليا من الوزارة وبصفة دورية يتم المتابعة مع الوزارة كل أسبوعين، لافتا إلى أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بعد الصعوبات السابقة.

وأوضح أنه من المهم استمرار تكاتف الجهود مع كافة الشركاء للارتقاء سواء بشركة سيد أو بشركات الدواء العامة .

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مصنع الأمبول والمحاليل والقطرات، فى إطار تحديث الخطوط والسعى لزيادة الصادرات من خلال عمليات تطوير واسعة للشركات.