شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع كبير.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 13874 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 1938 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 16698 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 504 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1348 نقطة.