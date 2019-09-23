شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك فى افتتاح قمة كونكورديا السنوية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور قمة منتدى الاقتصاد العالمى عن تأثير التنمية المستدامة التي تنعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجارى، في افتتاح قمة كونكورديا السنوية لعام 2019 والتي دُعيت إليها الوزيرة من جانب رئيس القيادات السياسية النسائية (Women Political Leaders) نظرا لما يمثله قطاع السياحة المصري من أهمية ودعم بالنسبة للاقتصاد المصري بصفة خاصة والاقتصاد الافريقي بصفة عامة.

وتقام قمة كونكورديا السنوية لعام 2019 خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري في إطار انعقاد الجمعية العامة رقم 74 للأمم المتحدة (UNGA) في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.

ويشارك في حضور هذه القمة عدد من القادة الدوليين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

ويتم خلالها عقد عدد من حلقات النقاش للموضوعات ذات الأهمية للقادة في السياسة والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى استعراض بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

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وتعد مصر واحدة من أكبر اقتصادات القارة الافريقية، وحققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 والذى صدر في سبتمبر الجاري، ووفقا لهذا التقرير تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.

كما تعتبر مصر الدولة الأسرع تطورا في قطاع السياحة في القارة الأفريقية حيث أصبحت أسرع الدول نمواً في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5% وهو أربع أضعاف متوسط النمو العالمي البالغ 3.9%؛ وذلك وفقا للبحث الذي أعده المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC عن السياحة في عدد من الدول المختلفة، والذي قارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة فى 185 دولة.