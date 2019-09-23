شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" يصدر كتابه الإحصائى السنوى فى عدده العاشر بعد المائة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كتابه الإحصائى السنوى لعام 2019 فى عدده العاشر بعد المائة، والذى يعتبر مرجعا إحصائيا شاملا لكافة الإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعى والاقتصادي التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع كافة الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقى عناصر النظام الإحصائى الوطنى.

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وذكر الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، أن الإصدار الجديد يشمل أحدث البيانات والإحصاءات موضحة فى سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات فى كافة المجالات "التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية والداخلية والمالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالى ومعدلات النمو، الاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة، وغيرها" على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات.

وأضاف الجهاز، أن الإصدار الجديد، يشمل عناصر بيانات إضافية حول إحصاءات الجغرافيا والمناخ، والسكان، والإسكان والاستثمار، مؤكدا أنه يحرص على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التى تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليمية والدولية.