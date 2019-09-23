شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد 1% لشكوك حيال إمدادات سعودية وتوترات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% بفعل شكوك حيال مدى سرعة استئناف السعودية إمدادات الخام بالكامل بعد هجوم على أكبر منشأة معالجة فى المملكة واستمرار التوترات الشديدة فى الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعا 1.18%.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 58.73 دولار للبرميل، بزيادة 1.1% بعدما سجل فى وقت سابق 59.39 دولار.

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ورغم جهود السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم، لطمأنة الأسواق العالمية على قدرتها استئناف الإنتاج بالكامل فى نهاية الشهر الجارى بعد الهجوم الذى وقع فى منتصفه، فإن شكوك العملاء والتجار مستمرة وأدى الهجوم لتوقف نصف إنتاج المملكة النفطي.

وغيرت أرامكو السعودية المملوكة للدولة بعض الشحنات إلى أنواع خام أخرى وأرجأت تسليم شحنات خام ومنتجات مكررة للعملاء لعدة أيام بعد الهجوم.

وتصاعدت التوترات فى الشرق الأوسط بعد الهجوم، وقال البنتاجون إنه أمر بنشر قوات إضافية فى منطقة الخليج لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للسعودية.

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس الأحد إن القوات التى تقرر إرسالها لمنطقة الخليج "للردع والدفاع" مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران.