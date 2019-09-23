شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 23-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-9-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.81جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.87 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.81 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.88 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

17.80 جنيه للشراء.

18.09 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.81جنيه للشراء.

18.01جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.90 جنيه للشراء.

18.02جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.