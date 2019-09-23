النفط يصعد لشكوك حيال إمدادات سعودية

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة بفعل شكوك حيال مدى سرعة استئناف السعودية إمدادات الخام بالكامل بعد هجوم على أكبر منشأة معالجة في المملكة واستمرار التوترات الشديدة في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعا 76 سنتا بما يعادل 1.18 بالمئة بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل،بزيادة 64 سنتا أو 1.1 بالمئة بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار.

Advertisements

ورغم جهود السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لطمأنة الأسواق العالمية على قدرتها استئناف الإنتاج بالكامل في نهاية الشهر الجاري بعد الهجوم الذي وقع في منتصفه، فإن شكوك العملاء والتجار مستمرة. وأدى الهجوم لتوقف نصف إنتاج المملكة النفطي.

وغيرت أرامكو السعودية المملوكة للدولة بعض الشحنات إلى أنواع خام أخرى وأرجأت تسليم شحنات خام ومنتجات مكررة للعملاء لعدة أيام بعد الهجوم.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم، وقال البنتاجون إنه أمر بنشر قوات إضافية في منطقة الخليج لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للسعودية.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد إن القوات التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج “للردع والدفاع” مضيفا أن

الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران.