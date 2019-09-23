استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين وعيار 21 بـ 686 جنيهاً

الموجز استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، الإثنين، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته خلال الأيام الماضية. وسجلت أسعار الذهب استقراراً نسبياً في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب ليوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2019: Advertisements سعر جرام الذهب اليوم عيار 24: 784 جنيها سعر جرام الذهب اليوم عيار 21: 686 جنيها سعر جرام الذهب اليوم عيار 18: 588 جنيها سعر جرام الذهب اليوم عيار 14: 457 جنيها

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