شكرا لقرائتكم خبر عن bbc: توماس كوك تنهار بعد 178 عاما من تقديم خدمات السياحة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة bbc إن شركة توماس كوك البريطانية وأكبر منظمى الرحلات فى العالم انهارت بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة التي تهدف إلى إنقاذ الشركة البالغة من العمر 178 عامًا.

وقالت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة (CAA) أن منظمي الرحلات "توقفوا عن التداول بأثر فوري"، الأمر الذى تسبب في أكبر عملية إعادة إلى الوطن، حيث بدأت فى إعادة أكثر من 150000 من المصطافين البريطانيين إلى بلادهم.

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وعبر بيتر فانهاوسر، الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك، عن أسفه لانهيار الشركة، معلقا على دخول الشركة للتصفية الإلزامية، "اعتذر عن ملايين العملاء في الشركة، والآلاف من الموظفين".

وكانت توماس كوك قد تعرضت لأزمات مالية فى الآونة الأخيرة، وحاولت شركة فوصن الصينية شرائها وتسديد الديون إلا أن المحاولات لم تنجح.