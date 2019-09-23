شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنشئ صندوقا بقيمة مليار جنيه من أجل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الاثنين، أن بريطانيا ستنشئ صندوقا يبلغ حجمه مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار) للعلماء من شتى أنحاء العالم لابتكار واختبار تكنولوجيا جديدة لمساعدة الدول النامية علي الحد من انبعاث الكربون.

وسيدعو جونسون خلال كلمة يلقيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى زيادة الإجراءات العالمية لمعالجة ما يصفه بالتهديد المزدوج للتغير المناخي وفقدان التنوع البيئي.

وسيعلن جونسون أيضا إنشاء صندوق بقيمة 220 مليون جنيه للمساعدة في إنقاذ الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض مثل وحيد القرن الأسود والفيل الأفريقي ونمر الثلوج والنمر السومطرى.

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وسيطلق على الصندوق اسم صندوق أيرتون نسبة إلى هرثا أيرتون الفيزيائية البريطانية والنشطة في مجال حقوق المرأة وسيتألف من أموال المساعدات للعلماء والمهندسين البريطانيين والأجانب من أجل تطوير تكنولوجيا جديدة للطاقة النظيفة بالشراكة مع الدول النامية.

وقال جونسون في بيان قبل زيارته لنيويورك "لو أصلحنا ذلك ستتذكر الأجيال المقبلة التغير المناخي على أنه مشكلة قمنا بحلها من خلال العمل العالمي الحازم وقوة التكنولوجيا".

"هذا الاستخدام المبتكر لأموال المساعدات يفيدنا كلنا ويظهر كيف يمكن أن نستغل ميزانية المساعدات لمعالجة التغير المناخي، صندوق أيرتون سيدعم العلماء وصناعتنا التكنولوجية الرائدة في العالم مقلصا الانبعاثات في الدول الفقيرة بمساعدة مواهبنا المحلية".

وسيستثمر أيضا صندوق التنوع البيئي الذي يبلغ حجمه 220 ملين جنيه في مشروعات مثل التصدي للتجارة غير القانونية في الحياة البرية من خلال تعزيز فرض تطبيق القانون وتدريب الحراس المكافحون للصيد غير المشروع ومساعدة المجتمعات على إيجاد بدائل لكسب الرزق.