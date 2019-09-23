شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصرى القبرصى يبحث زيادة فرص الاستثمار بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الأعمال المصرى القبرصى اجتماعا له بدعوة من المهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى وعضو مجلس الأعمال المصرى القبرصى بهدف بحث سبل التعاون وزيادة التبادل التجارى وفرص الاستثمار بين البلدين.

وذلك برئاسة المهندس سعيد كامل رئيس المجلس الأعمال المصرى القبرصى وبحضور المهندسة إيمان حسنى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى وعددا من أعضاء المجلس.

وأكد المهندس سعيد كامل رئيس مجلس الأعمال المصرى القبرصى أن العلاقات المصرية القبرصية شهدت تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة وخاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017.

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وأضاف كامل فى تصريحات صحفية أن حجم الصادرات المصرية إلى قبرص زادت إلى 14 مليون دولار عن عام 2018 والذى بلغ 13 مليون دولار أى بواقع حوالى 15% زيادة عن العام الماضي.

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصرى القبرصى أنه يوجد خطة سيتم عرضها فى الجلسة القادمة للمجلس لزيادة الاستثمار القبرصى على أرض مصر بهدف تشغيل الشباب والخريجين.

ومن جانبه قال المهندس محمد العربى عضو مجلس الأعمال المصرى القبرصى إن الدعوة للاجتماع هدفها التعرف على رغبات واحتياجات السوق القبرصى فضلا عن تلبية تلك الاحتياجات لفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى لزيادة نسبة التصدير وجلب العملة الأجنبية مما يخدم ويدعم الاقتصاد المصرى.

وأوضح العربى أنه تم الاتفاق على إنشاء صفحة باسم مجلس الأعمال تخاطب المستهلك فى قبرص للتعرف على السلع والخدمات التى يرغب اقتنائها من المنتجات المصرية بهدف زيادة التعاون بين البلدين.