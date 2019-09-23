شكرا لقرائتكم خبر عن 88.7 مليار درهم ائتمان مصرفى للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المصرف المركزى الإماراتى، أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً فى تنويع الاقتصاد، وتوفير مزيد من فرص العمل، لذلك من المهم تقييم القيود الحالية على إمكانية حصول هذه المشروعات على التمويل فى دولة الإمارات.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، بين "المركزى الإمارات" أن الائتمان المصرفى المقدم لهذا القطاع بلغ 88.7 مليار درهم فى نهاية الربع الأول 2019، وهو ما يمثل 11% من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الشركات الخاصة، و8.5% من إجمالى الائتمان المحلى المقدم من القطاع المصرفى فى دولة الإمارات.

وأكد "المركزى" أنه يقود حالياً مبادرات بالتعاون مع الأطراف المعنية الرئيسة، لتخفيف القيود المفروضة على الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير تنمية هذا القطاع.

Advertisements

وأضاف فى تقرير المراجعة الربعية، أنه وفقاً للبيانات المتاحة فى المصرف المركزى خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2019، ازداد الائتمان المقدم للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 3.26%، وظل ثابتاً تقريباً للمشروعات المتوسطة، بينما انخفض بنسبة 1.2% للمشروعات الصغيرة.

واعتباراً من نهاية مارس 2019، حصلت المشروعات المتوسطة على أكثر من نصف الائتمان المصرفى الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى حين اقتصرت حصة المشروعات الصغيرة على 30%، والمشروعات متناهية الصغر على 16%.