مصادر: مصفاة تايوانية تشترى شحنتين من خام زاكوم العلوى تحميل نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الاثنين، إن سي.بي.سي التايوانية للتكرير اشترت مليون برميل من خام زاكوم العلوى للتحميل في نوفمبر من خلال عطاء. وأوضحوا أن سي.بي.سي اشترت الشحنتين بعلاوة نحو 50 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمى. ولم تتضح الجهة البائعة حتى الآن.

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