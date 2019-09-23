شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: اقتصاد السعودية سينمو 0.3% فى 2019 وسط تراجع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محلل كبير اليوم الاثنين، إن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قلصت توقعها لنمو الاقتصاد السعودي في 2019 إلى 0.3% من 1.5% في تقديرها السابق، حيث أصبحت تتوقع انخفاض إنتاج النفط من المملكة حتى نهاية السنة.

وقال ألكسندر بيرجيسي المحلل في الوكالة خلال مؤتمر صحفي "خفضنا النمو المتوقع للسعودية."

وأضاف أنه إلى جانب التعطل الناتج عن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في وقت سابق من الشهر الحالي فإن "السعودية ستواصل امتثالها الزائد لحصة أوبك."