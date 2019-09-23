شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينزل مع تعمق النظرة القاتمة تجاه اقتصاد ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع اليورو اليوم الاثنين، بعد أن جاءت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في ألمانيا لشهر سبتمبر أضعف من التوقعات لتثير مزيدا من المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد.
وجرى تداول اليورو حول 1.10 دولار قبل صدور البيانات، ونزلت العملة 0.4% إلى 1.0972 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.
وأظهر المسح أن أنشطة القطاع الخاص الألماني انكمشت للمرة الأولى في ستة أعوام ونصف العام في سبتمبر مع تعمق حالة الركود في القطاع الصناعي على غير المتوقع وتلاشي زخم النمو في قطاع الخدمات.
وعزز تراجع اليورو العملة الأمريكية ليرتفع المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات 0.3% إلى 98.776.
وهبطت العملة اليابانية 0.2% إلى 107.75 ين مقابل الدولار وتقدم اليوان الصيني 0.1 % ليسجل 7.112 يوان مقابل الدولار في الأسواق الخارجية.
وصعد الدولار الاسترالي 0.41% إلى 0.6772 دولار أمريكي، بينما ارتفع 0.4% أمام الين الياباني، متجها صوب أفضل أيامه منذ 12 سبتمبر، وتراجع الجنيه الاسترليني تراجعا طفيفا إلى 1.2459 دولار.
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