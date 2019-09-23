الاقتصاد

أسعار الذهب تهبط وسط توترات الخليج وضبابية محادثات التجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية، فى حين قدم تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط بعض الدعم.

كان السعر الفورى للذهب متراجعا 0.2% إلى 1514.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته فى أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار والمسجل يوم الجمعة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 % لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.

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وقال هاوى لي، الاقتصادى فى بنك أو.سي.بي.سى "الذهب فى منطقة مختلطة حاليا.

"تنامى المخاطر الجيوسياسية من ورفض الرئيس ترامب إمكانية إبرام اتفاق تجارة جزئى مع الصين يضفى بلا ريب مزيدا من اللمعان على الذهب."

وارتفع البلاديوم نحو 1% إلى 1656.77 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1659.27 دولار فى وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة 1.6% إلى 18.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين حوالى 1% مسجلا 953.70 دولار للأوقية.

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