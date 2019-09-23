شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الإماراتى: 42.5 مليار درهم تحويلات العاملين فى الدولة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المصرف المركزى بدولة الإمارات، أن التطوّرات الإيجابية للاقتصاد الكلى خلال الربعين الأول والثانى من عام 2019، انعكست على سوق العمل، إذ ازداد التوظيف فى القطاع الخاص بنسبة 1% فى الربع الثانى، مقارنة مع نمو نسبته 0.1% فى الربع السابق، فى ما شهدت تصاريح العمل الصادرة حديثاً فى دولة الإمارات زيادة قدرها 164.3 ألف تصريح فى الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، 55% منها فى دبى بعدد 90.3 ألف تصريح جديد، مقارنة بـ74 ألف تصريح خلال العام الماضى، ما يمثل زيادة نسبتها 21.9%.

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و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، كشف "المركزى" أن قيمة تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج خلال الربع الثانى من العام الجارى، بلغت 42.5 مليار درهم، استحوذت شركات الصرافة على حصة تعادل 33 مليار درهم، فى ما تم تحويل الباقى عن طريق البنوك.