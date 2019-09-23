شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الدواجن 21 جنيها للكيلو من المزرعة وكرتونة البيض 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها لليوم الثانى على التوالى حيث سجلت 21 جنيها للكيلو من المزرعة ، طبقا للأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن الأسعار اليوم الأحد 22-9-2019 سجلت الدواجن من المزرعة 21 جنيها ، وذلك بعد زيادة الاقبال على الدواجن ، مشيرا الى أنها المرة الأولى التى تتخطى فيها الأسعار من المزرعة حاجز لـ 20 جنيها منذ موسم عيد الأضحى .

وأضاف السيد ، فى تصريح لـ"الخليج 365 " أن السعر للمستهلك يتراوح بين 25 -26 جنيها ، وأن أسعار الدواجن البلدى مستقرة عند 29 جنيها من المزرعة ، فيما يصل سعرها للمستهلك بين 34 -34 جنيها ، وأشار إلى أن أسعار كرتونة البيض وصلت الى 32 جنيها من المزرعة ويتراوح سعرها بين 38 -39 جنيها فى المحال التجارية

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وأوضح رئيس شعبة الدواجنة ، أن العرض والطلب هو المتحكم فى الأسعار داخل السوق ، مؤكدا أن الانتاج المصرى متزايد ، وأن حجم الثروة الداجنة يصل الى مليار دجاجة سنويا .