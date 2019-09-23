شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أصناف أسماك بسوق العبور بأقل من 20 جنيها .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الأسماك فى الأسواق المصرية استقرارا نسبى ، وتبدأ أسعار بعض الأنواع بـ 10 جنيهات فى حين تصل أصناف أخرى لحاجز 500 جنيها للكيلو بحسب الأسعار المعلنة من سوق العبور للجملة .

وكشفت الأسعار المقررة بسوق العبور عن وجود عدد من الأصناف تبدأ أسعارها بأقل من 20 جنيها للكيلو ، حيث سجل البلطى الأسوانى والذى يعد أكثر الأصناف انتشارا وانتاجا فى السوق المصرى والذى يبدأ من 15 جنيها للكيلو ، فى حين جاء السردين المجمد عند 15 جنيها للكيلو ، وسجل الشعور 20 جنيها للكيلو ، والمازليا "كشر" 20 جنيها ، مرجان مجمد 19 جنيها للكيلو ، وسمك حدادى يبدأ 10 جنيهات للكيلو ، والقرش ب20 جنيها للكيلو ، المكرونة المجمدة 19 جنيها للكيلو ، والقراميط شيلان 10 جنيهات للكيلو ، والبياض الأملس 20 جنيها للكيلو .

كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 40- 170 جنيها، و المكرونة السويسي 50-64 جنيها، وموسى بين 50-65 جنيها للكيلو، وفى نفس السياق تراوح سعر البوري بين 27 - 56جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 48 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيه فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90 – 460 جنيها.