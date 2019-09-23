شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أصناف أسماك بسوق العبور بأقل من 20 جنيها .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الأسماك فى الأسواق المصرية استقرارا نسبى ، وتبدأ أسعار بعض الأنواع بـ 10 جنيهات فى حين تصل أصناف أخرى لحاجز 500 جنيها للكيلو بحسب الأسعار المعلنة من سوق العبور للجملة .
وكشفت الأسعار المقررة بسوق العبور عن وجود عدد من الأصناف تبدأ أسعارها بأقل من 20 جنيها للكيلو ، حيث سجل البلطى الأسوانى والذى يعد أكثر الأصناف انتشارا وانتاجا فى السوق المصرى والذى يبدأ من 15 جنيها للكيلو ، فى حين جاء السردين المجمد عند 15 جنيها للكيلو ، وسجل الشعور 20 جنيها للكيلو ، والمازليا "كشر" 20 جنيها ، مرجان مجمد 19 جنيها للكيلو ، وسمك حدادى يبدأ 10 جنيهات للكيلو ، والقرش ب20 جنيها للكيلو ، المكرونة المجمدة 19 جنيها للكيلو ، والقراميط شيلان 10 جنيهات للكيلو ، والبياض الأملس 20 جنيها للكيلو .
كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 40- 170 جنيها، و المكرونة السويسي 50-64 جنيها، وموسى بين 50-65 جنيها للكيلو، وفى نفس السياق تراوح سعر البوري بين 27 - 56جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 48 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيه فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90 – 460 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 أصناف أسماك بسوق العبور بأقل من 20 جنيها .. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.