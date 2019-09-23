شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مصر تخفض استيرادها لـ 5 سلع بنسبة 34%.. أبرزها الوقود والتبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت مصر حجم وارداتها لعدد من السلع خلال النصف الأول من العام الحالى، جاء أبرزها الوقود والتبغ والرخام والزيوت والذرة، حيث بلغت قيمة واردات تلك السلع الخمس 5.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، مقابل 8.1 مليار دولار لذات الفترة من 2018، بنسبة انخفاض نحو 34%.

وكانت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال تلك الفترة، قد سجلت 38.9 مليار دولار، مقابل 38.7 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضى، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية 15.2 مليار دولار، مقابل 14.9 مليار دولار، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – يونيو 2019.

وفى سياق متصل، أعلن الجهاز، ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019 إلى مليار دولار، مقابل 841 مليون 784 ألف دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 19.9%.

كما شهدت الواردات المصرية من أمريكا ارتفاعا أيضاً، مسجلة 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%، لتبلغ قيمة التبادل التجارى "إجمالى الواردات والصادرات" بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالى، 3.7 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة 8%.

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