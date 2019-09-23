شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لمواجهة البطالة وزيادة فرص العمل × 5 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الحكومة المصرية فى خطتها نحو التنمية المستدامة فى عامها الثانى زيادة مستويات التشغيل وخفض معدل البطالة بين الشباب، معلنة عددا من المستهدفات فى هذا الإطار لتحقيقها خلال العام المالى الحالى 19/2020.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يقدم ”الخليج 365”، مستهدفات الحكومة نحو خفض معدل البطالة وزيادة عدد المشتغلين خلال العام المالى الحالى 19/2020 فى 5 أرقام.

1- رفع حجم قوة العمل لنحو 31.7 مليون فرد، مقارنة بـ 30.9 مليون فرد عام 18/2019، بنسبة زيادة 2.6%.

Advertisements

2- استقرار معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى عند 31.3%.

3- زيادة مستويات التشغيل، ليصل عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بالعام المالى السابق.

4- تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة قيمة التمويل المتاح له لنحو 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 19/2020، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه فى العام المالى السابق، بزيادة 12%.

5- خلق نحو 376 ألف فرصة عمل من تلك المشروعات المتوسطة والصغيرة، مقارنة بحوالى 342 ألف فرصة عمل فى عام 18/2019، بمعدل نمو 9.9%.