شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. جمعيات رجال الأعمال تعرض رؤيتها عن كيفية جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، اليوم الاثنين، والذى تنظمه جميعة رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

ويستعرض المؤتمر، رؤية مجتمع الأعمال المصرى حول آليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته فى اختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع إلقاء الضوء على مقومات استدامة النمو والتطور للمنتج المصرى والنهوض به، حيث تستعرض الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "رؤية مؤسسات التصنيف الدولية حول أداء الاقتصاد المصرى"، والتى يديرها الدكتور عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة شركة MERIS، ويتم خلاله عرض تقديمى حول "مؤشرات الاقتصاد المصرى تقدمه مؤسسة "موديز".

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من ناحية أخرى تناقش فاعليات الجلسة الأولى للمؤتمر سبل تحقيق حياة كريمة للمواطن بالاعتماد على قدرة الاقتصاد على خلق الثروة من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، لرفع مستوى المعيشة على نطاق واسع يحقق نمو شامل، حيث تستعرض الجلسة محاور ثلاثة على رأسها " كيف وعلى أى مدى زمنى يمكن للاقتصاد المصرى أن يخلق ثروة تحقق ذلك؟ وما هو التوزيع الأمثل للأطراف العاملة فى الاقتصاد؟، وما هى أهم القدرات الممكنة للقطاع الخاص فى المرحلة القادمة؟.

فيما تدور فاعليات الجلسة الثانية، حول "مؤشرات الاقتصاد المصرى ما بين الواقع والمأمول"، وتستعرض الجلسة الأخيرة بالمؤتمر "الاقتصاد المصرى بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة "، والتى يتحدث فيها وزراء التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب سابقفا، ومدحت فايق نائب رئيس شركة ABB لشمال ووسط أفريقيا، ومحمد رحمى المدير التنفيذى لشركة Egypt Endeavor، فيما سيتم عرض قصص النجاح "جراج روكسى"، بالإضافة إلى عرض تقديمى حول قصص نجاح تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالمشروعات الخاصة بالشباب ورواد الأعمال لتحقيق طفرة من الابتكار والإبداع بتلك المشروعات.