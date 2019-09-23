شكرا لقرائتكم خبر عن انشاء مدرسة لتعلم صناعة الجلد بمركز الجلود المتطور بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف يحيى زلط ، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة" مدينة صناعة الجلود" بالعاشر من رمضان، موافقة وزارة التربية والتعليم ، على إنشاء مدرسة ثانوية فنية لتعليم صناعة الجلود بنظام السنوات الثلاثة، على أن تتبع مدرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

وأضاف زلط ، لـ"الخليج 365"، أن قرار الوزير اشتمل على أن يكون إنشاء مدرسة تعليم صناعة الجلود داخل مجمع ومركز صناعات الجلود المتطورة ، على أن تكون مدة الدراسة 3 سنوات، ويتم منح الطلاب عقب انتهاء مدة الدراسة شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

وجاء فى نص قرار وزير التعليم الذى حمل 207 لسنة 2019 "تضم المدرسة المذكورة مهنة صناعة الأحذية ويجوز بقرار من وزير التعليم إنشاء مهن جديدة أو إلغاء مهن قائمة وذلك وفقا لاحتياجات سوق العمل.

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يشار إلى أن مركز صناعة الجلود المتطورة ، يعتبر ثانى أكبر مدينة للجلود بالشرق الأوسط، ويصل مساحته أكثر من 187 ألف متر مربع، ومقسمة لأكثر من 113 مصنعًا، بمساحات متقاربة لا تقل عن 600 مترًا لكل مصنع.