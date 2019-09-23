شكرا لقرائتكم خبر عن "ماونتن فيو" تعلن شراكتها مع DH العالمية لنشر السعادة فى أماكن العمل بمصر والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "ماونتن فيو" عن شراكتها مع Delivering Happiness DH ومقرها -سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية- لإطلاق DH Egypt التي تهدف الي خلق بيئة عمل تبعث علي السعادة للموظفين في مصر و الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم بفندق Nile Ritz-Carlton بالقاهرة علي هامش المؤتمر الدولي "Future Offices"و هو الأول من نوعه في مصر.

تحدثت جين ليم المدير التنفيذي لشركة DH قائلًة: "من دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة ماونتن فيو لتحقيق مبدأ نشر السعادة في أماكن العمل بخطوات عملية وفعالة، والتي ثبت أنها تحقق نجاحًا هائلًا من حيث تحسين أداء الموظفين وزيادة نسبة المبيعات. وطبقاً لدراسة حديثة أجريت فإن سعادة الموظفين في بيئة العمل تساهم في رفع نسبة الانتاجية إلى 21%، وخفض معدل ترك الموظفين للعمل و الذهاب الي شركات أخري بنسبة 41% كما تنمو المبيعات بنسبة 37٪، وهي نسبة لا يستهان بها، مما يؤكد أهمية الإهتمام براحة الموظفين وسعادتهم."

و DH هى الشركة الرائدة فى نشر مفهوم السعادة والرضا لدى الموظفين في بيئة عملهم كما أنها عملت مع حكومة دبي لتطوير مبادرة "دبي سعادة"، وهى التى قدمت استشارات للعديد من الشركات العالمية الكبرى مثل فيسبوك وغيرها للمساعدة في تهيئة بيئة عمل تبعث علي السعادة لموظفيها.

من جهته صرح عمرو سليمان المدير التنفيذي لشركة ماونتن فيو قائلَا: "فخورون بالتعاون مع شركاء يشاركوننا رؤيتنا لنشر وتحقيق السعادة الكاملة لمن حولنا، بدءًا من موظفينا وشركائنا، وخاصة عملائنا. تسعى ماونتن فيو لتحقيق المعايير والمفاهيم الدولية في مشاريعها، ولذلك تطرح"مشروع السعادة" الذي يقدم مفاهيم مختلفة عن بيئة العمل. تحقيق السعادة في بيئة العمل ترتكز علي عنصرين أساسيين و هما "علم السعادة" و "علم التصميم" و قد أفرزت هذه الشراكة تعاون مع الأفضل في العالم من حيث المعرفة بعلم السعادة في أماكن العمل و هي شركة DH و الأفضل في العالم من حيث علم التصميم و هي شركة CallisonRTKL"

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أضافت كيلي فاريل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة CallisonRTKL -و مقرها بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية- أن الشركة تهدف لاستخدام الأفكار المبتكرة لتصميم أماكن للعمل تبعث علي السعادة للموظفين من خلال الانتفاع بالعلم الحديث و دراسة العناصر المؤثرة في خلق السعادة و تطبيقها لتحقيق الأهداف المرادة.

و كانت شركة ماونتن فيو قد قامت بافتتاح مقرها الجديد بالتجمع الخامس و الذي قامت في تصميمه باستشارة شركتي DH و CallisonRTKL لتحقيق مبدأ السعادة لموظفيها. وقد قامت بدعوة العديد من رؤساء الشركات المصرية الكبرى و المتعددة الجنسيات لزيارة مقرها الجديد علي شرف حفل الإعلان عن إطلاق DH Egypt. و قال وانج منجيو نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي شمال أفريقيا: "منذ حوالي عام كنَا نبحث عن مكان جديد لنقل الشركة إليه و قمنا بزيارة أماكن عديدة كانت تتمتع بالتكنولوجيا الحديثة و البنية التحتية الجيدة و لكن كلها كانت متشابهة و لذلك قررنا اختيار الموقع الأفضل و بالأمس قمنا بزيارة مقر ماونتن فيو الجديد و قد كانت مفاجأة مبهرة من حيث التصميم الذي يبعث علي التفاؤل والإحساس بالطاقة والإقبال علي العمل و هو ليس مثل الأماكن الكثيرة التي زرناها و قال لي المدير التنفيذي هذا هو المكان الذي كنا نبحث عنه"

وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان "نحن سعداء بجلب شركة ماونتن فيو لأفكار جديدة و حديثة لسوق المكاتب و بيئات العمل في مصر و بالتعاون مع شركاء عالميين لتحسين و تطوير القطاع"

جدير بالذكر أن ماونتن فيو تعتزم قريباً طرح مشروعها الإداري الجديد بالتجمع الخامس بالتعاون مع شركتي DH و CallisonRTKL لإطلاق أول مشروع إداري بمصر و الشرق الأوسط يعتمد علي علم السعادة في تصميمه.