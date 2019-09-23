شكرا لقرائتكم خبر عن ليست المرة الأولى..تعرف على 5 جلسات أوقفت خلالها جلسات البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة تداول الأحد، لمدة نصف ساعة بعد تراجع مؤشر إيجى إكس 100 بأكثر من 5%، وهذه ليست المرة الأولى التى تم تعليق جلسة التداول بها إذ سبق أن تكررت الواقعة 5 مرات .

1- تقرر إيقاف جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر لعام 2011 لمدة نصف ساعة من الساعة 10.45 إلى 11.07

2- تقرر إيقاف جلسة التداول يوم الاثنين الموافق 25 يونيو لعام 2012 لمدة نصف ساعة من الساعة 11.50 إلى 12.20

3- تقرر إيقاف جلسة التداول يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر لعام 2012 لمدة نصف ساعة من الساعة 10.33 إلى 11.01

Advertisements

4- تقرر إيقاف جلسة التداول يوم الأحد الموافق 1 يونيو لعام 2014 لمدة نصف ساعة من الساعة 11.20 إلى 11.49 بسبب انخفاض مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%.

5- تقرر إيقاف جلسة التداول يوم الخميس الموافق 14 يناير لعام 2016 لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%.

وفى عام 2011 اتخذت هيئة الرقابة المالية، عدداً من القرارات الإحترازية فى أعقاب ثورة يناير، كان من بينها إيقاف التداول فى حال تجاوز حركة مؤشر البورصة إيجى إكس 100 نسبة 5% صعوداً أو هبوطاً، على أن يتم إغلاق الجلسة بشكل كامل حال بلوغ نسبة 10%.