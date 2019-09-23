«أرادَ» تكشف النقاب عن «ذا بوليفارد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أعلنت شركة أرادَ عن إطلاق مجتمعها السكنيّ الجديد، «ذا بوليفارد»، ضمن مشروع الجادة في قلب إمارة الشارقة. ويضم «ذا بوليفارد» ثلاثة أبراج سكنيّة بارتفاع تسعة طوابق لكلّ منها في مجتمع إيست فيليدج، حيث سيستفيد من باقة من المرافق الخدمية ضمن محيط من المساحات الخضراء. كما تطلّ الأبراج السكنيّة على الشارع الرئيسي المزين بالأشجار بالجادة .ويضم مجتمع «ذا بوليفارد» في مجمله قرابة 600 شقة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم. كما يضم المجمّع السكني الضخم نادياً صحياً متكاملاً وحوض سباحة مشتركاً، إضافة إلى باقة من المقاهي والمتاجر .

وسيتم إطلاق «ذا بوليفارد» ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالميّ والذي يقام بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سترحب شركة أرادَ بالزائرين في جناحها الكائن في القاعة رقم (4) وتقدّم لهم أسعاراً حصرية وخطط سداد مرنة. وستبدأ الأعمال الإنشائية في المجمّع السكني في العام القادم، حيث سيتم تسليم أوّل باقة من المنازل لمالكيها بحلول نهاية عام 2022م. وفي تعليقه على ذلك، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «لقد حظينا بأصداء إيجابيّة استثنائية من جانب المستثمرين والمشترين في مجتمع إيست فيليدج، والذي تم بيع 85% منه حتى اليوم. ويعدّ مشروع «ذا بوليفارد» إحدى آخر الفرص الاستثماريّة المميّزة في هذا المجتمع العصري».

وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية لمشروع الجادة 24 مليار درهم إماراتي، وسيساهم عند اكتماله في تغيير المشهد العقاري في إمارة الشارقة.