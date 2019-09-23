«أبوظبي لبناء السفن» بالحد الأعلى.. والأجانب يقبلون على «ديار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت الأسهم المحلية، تحركات طفيفة أقرب نحو الاستقرار في مستهل جلسات الأسبوع، بالنظر إلى السيولة الشحيحة للغاية بأقل من 150 مليون درهم في السوقين، مما أبقى المؤشرات العامة قريبة من إغلاقاتها في جلسة الخميس الماضية.

أسهمت البنوك في هذا الاستقرار، وقلصت خسائر سوق «دبي» إلى 0.1% فقط مع ارتفاع «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» كما انخفض «أبوظبي» هامشياً 0.04% مع استقرار «أبوظبي الأول»، وارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.8%.

يأتي ذلك في وقت تستعد البورصة السعودية للانضمام إلى مؤشري فوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة، في وقت أكد المحلل المالي حسام الحسيني، أن من شأن ذلك زيادة تغطية المؤسسات لأسواقنا المحلية، كما سيزيد من تسويق أسهمنا في العالم، ويجذب سيولة أجنبية إضافية.

وسجلت سيولة الأسواق 142 مليون درهم، منها 87 مليون درهم في دبي، و55 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 107.8 مليون درهم، توزعت بواقع 83 مليون سهم في دبي، و24.8 مليون سهم في أبوظبي.

وأغلق مؤشر سوق دبي على تراجع طفيف 0.11% عند مستوى 2816.45 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم العقار والاستثمار فقط.

وانخفض قطاع العقار 1.18% بعد انخفاض «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» 1.44% لكل منهما، كما نزل «إعمار مولز» 2.08%، و«الاتحاد العقارية» 0.32%، و«أرابتك» 0.61%، فيما غرد «ديار» وحيداً في الارتفاع بنسبة 4.64%.

كما هبط قطاع الاستثمار 1.13% مع هبوط سهم «دبي للاستثمار» 1.59%، و«شعاع كابيتال»0.21%، مع استقرار «سوق دبي المالي» دون تغيير. وفي المقابل ذلك، ارتفع قطاع البنوك 0.64%، الأمر الذي أنقذ المؤشر العام للسوق من الانزلاق أكثر، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.19%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.15%.

وصعد قطاع النقل 0.23% نتيجة نمو سهم «أرامكس» بنحو 1%، و«الخليج للملاحة» 0.13%، في حين نزل «العربية للطيران» 0.82%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات، بقيمة 15.7 مليون درهم، مغلقاً عند 5.2 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 15.3 مليون درهم، مغلقاً عند 13.25 درهم، ثم سهم «ديار» بسيولة قيمتها 9.17 مليون درهم؛ ليغلق عند 0.338 درهم. وجاء «ديار» في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وبالعكس، انخفض سهم «اكتتاب»، بنسبة 3% ليغلق عند 0.194 درهم.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي هامشياً 0.04% إلى مستوى 5122.7 نقطة، مع مؤشر قطاع الاتصالات، في مقابل ارتفاعات طفيفة للمؤشرات القطاعية الأخرى.

وزاد قطاع البنوك هامشياً 0.06% بعد استقرار «أبوظبي الأول»، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.8%، بالرغم من نزول «أبوظبي التجاري» 0.48%. وصعد قطاع العقار 0.13% مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 2.04%، واستقرار «الدار». كما زاد قطاع الاستثمار 0.4% مع نمو «الواحة كابيتال»1%، واستقرار «إشراق».

هذا واستقر قطاع الطاقة، على وقع ارتفاع «دانة غاز» 0.11%، و«أدنوك للتوزيع» 1.91%، رغم تراجع «طاقة» 5.07%. وبالعكس تراجع قطاع الاتصالات 0.48%، أي بالنسبة ذاتها التي تراجعها سهم «اتصالات».

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» التداولات بقيمة 7.7 مليون درهم، مغلقاً عند 8.1 درهم، تلاه سهم «دانة غاز» بسيولة قدرها 7.25 مليون درهم، وأقفل عند 0.948 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات ب6.3 ملايين درهم، مغلقاً عند 16.7 درهم. وكان أكبر الرابحين، «أبوظبي لبناء السفن» بارتفاعه بالحد الأعلى 14.63% مغلقاً عند 2.35 درهم، وانخفض سهم «الشارقة للأسمنت» 6.25% إلى 0.9 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ فقط 6.15 مليون درهم محصلة شراء، منها 525 ألف درهم محصلة شراء العرب، ونحو 5 ملايين درهم محصلة شراء الأجانب، و653 ألف درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.15 مليون درهم محصلة بيع. وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم على أسهم شركات «ديار» الذي تصدر في إقبال الأجانب، يليه «الواحة كابيتال»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«سيراميك رأس الخيمة».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 5.3 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 2.4 مليون درهم محصلة بيع.