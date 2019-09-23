تفاهم بين مصرف عجمان وبرنامج زايد للإسكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

وقع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، تهدف إلى تقديم حلول التمويل العقاري لمواطني دولة الإمارات. وقع كاشف أمين تاكور، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد، مذكرة التفاهم عن مصرف عجمان ومحمد عبدالله لوتاه، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان.

قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: نحن سعداء بتعاوننا مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لاسيّما أن هذا التعاون يدعم رؤية مؤسستنا الرامية إلى توفير مرافق سكنية تتميز بمعاييرها العالية وبأسعارها المعقولة للمواطنين الإماراتيين. ويدل هذا التحالف الاستراتيجي على التزامنا الراسخ بتسهيل حصول أفراد المجتمع الإماراتي على التمويل اللازم بهدف تحقيق أعلى مستويات الرخاء والرفاهية لهم. ولذا نتطلع إلى إطلاق هذا البرنامج المثير الذي سيعود بالنفع على كل من العملاء الجدد والحاليين لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصولاً إلى تحقيق التقدم والتنمية.

وقال محمد عبدالله لوتاه: يسعدنا أن ندخل في شراكة مع مصرف عجمان لتحقيق طموحاتنا المتمثلة في ضمان توفير مساكن ذات نوعية جيدة لمواطني الإمارات. وستتيح لنا هذه الشراكة تنويع خيارات التمويل للمشاريع التي تلبي معاييرنا، كما أنها تمثل خطوة مهمة ستسهم في تسريع وتيرة توفير المنازل الجديدة، علاوة على توسيع نطاقها وتحسين جودتها.

وسيقدم مصرف عجمان تمويلاً شخصياً، تمويل السيارة وبطاقة ائتمان برايت وغيرها من الخدمات المتعلقة بإدارة واستثمار أموال برنامج الشيخ زايد للإسكان.