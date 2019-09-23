عقارات دبي تترقب قانون الإيجارات الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

يترقب العاملون في صناعة التطوير والاستثمار العقاري في دبي، ضيفاً جديداً على المنظومة التشريعية للقطاع قريباً، وهو «قانون إيجارات دبي»، لينضم إلى سلة القرارات والقوانين التي جرى الكشف عنها خلال الأيام القليلة الماضية، ك«اللجنة العليا للتخطيط العقاري»، وقانون تنظيم عمل «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا)، و«ملكية العقارات المشتركة».

وأوضحت مصادر ”الخليج 365”، أن قانون الإيجارات الجديد سيتسم بالشمولية الغنية بكل التفاصيل، ليحدد بوضوح جميع المسؤوليات والحقوق لكل الأطراف، ليكون استمراراً لنهج الشفافية المتعارف عليه في صناعة العقار، والمستلهم من الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تدرك يقيناً أهمية هذا القطاع كرافد مهم للقطاعات الأخرى.

وأكدت المصادر على أن حكومة دبي تتبع نهجاً استباقياً لمواكبة حركة التطور المطردة في الإمارة، حيث يعتبر القطاع العقاري أحد المحركات الاقتصادية الأساسية في إمارة دبي، ومن شأن وجود مثل هذا القانون أن يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل أطراف العلاقة الإيجارية، ويساعد أيضاً على زيادة تدفق الاستثمارات في سوق دبي العقاري، ما يعني في نهاية المطاف استقرار سوق الإيجارات، ونموه.

ولفتت إلى أن الجهات المعنية في الإمارة انتهت من صياغة «قانون الإيجارات»، حيث يساهم في خلق التوازن بين حقوق طرفي العملية التعاقدية، كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في دبي، ومنحه دفعة إيجابية. وذكرت أن القانون المرتقب سيضع آلية خاصة لزيادة بدل الإيجارات للعقارات السكنية، والتجارية، كما سيصنف عقود الإيجارات وفق نوع العقار إلى سكنية، تجارية، مكاتب، أو تجزئة، إضافة إلى الصناعي، في أول تصنيف تشريعي لعقود الإيجارات بالاستناد إلى بنود العقد، ومدته، وطبيعة النشاط في الوقت نفسه.

وتوقعت المصادر أن يعالج «قانون إيجارات دبي» الجديد أبرز نقاط الضعف والخلاف التي يقف عندها طرفا المعادلة، كإخلاء العقار، وزيادة الأسعار مثلاً، ما من شأنه أن يلعب دوراً حيوياً في خفض عدد القضايا والنزاعات بين المالك والمستأجر،خاصة بعد فصل قطاع التأجير عن «التنظيم العقاري»، وإلحاقه ب«دائرة الأراضي والأملاك»، تمهيداً لتأسيس «قطاع تنظيم الإيجارات».