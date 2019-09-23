تيم كلارك: نتائج مالية أفضل لـ «طيران الإمارات» في النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع السير تيم كلارك رئيس شركة «طيران الإمارات»، أن تسجل الناقلة نتائج مالية أفضل خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة مع الفترة المقابلة، موضحاً أن النتائج أفضل مما كان متوقعاً وخاصة مع إغلاق المدرج الجنوبي من مطار دبي الدولي لمدة 7 أسابيع.

وأشار كلارك إلى أن النتائج المالية سيعلن عنها رسمياً في أكتوبر المقبل من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وسجلت «طيران الإمارات» في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، أرباحاً صافية 226 مليون درهم، وبإيرادات بلغت 48.9 مليار درهم.

ولفت كلارك في تصريحات للصحفيين إلى أنه من غير المتوقع أن تقوم شركة بوينج بتسليم أول طائرة 777 إكس وفق الموعد المحدد في يونيو 2020، بسبب التأخير في محركات «جنرال إلكتريك»، لذلك، توقع كلارك، أن يتم طرح منتج الدرجة السياحية الممتازة في ديسمبر 2020، على طائرة إيرباص إيه 380 بسبب تأجيل 777 إكس التي كانت ستدشن المنتج الجديد.

وأوضح كلارك أن الناقلة لا تزال تنظر إلى طائرات بوينج 777 إكس و787، إضافة إلى طائرات إيرباص إيه 330 وإيه 350، لكن لم يتم التوصل لاتفاق مع «رولز رويس» بخصوص المحركات التي تشغل طائرات إيرباص، مضيفاً «أننا نتطلع إلى ذلك خلال الأشهر المقبلة».

وأكد أنه ليس هنالك ما يمنع طيران الإمارات من تسيير رحلات الحرية الخامسة إلى السوق الأمريكية، لكن ليس هنالك خطط في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن الناقلة تركز بالدرجة الأولى على نموذج عملها القائم على تشغيل رحلاتها بين نقطتين ويمثل هذا النموذج نحو 98% إجمالي عمليات الشركة وهذا ما يدفع بأعمال الناقلة.

ولفت إلى أن هنالك عدداً كبيراً من الطلبات من مطارات الدول الأوروبية لتشغيل خدمات رحلات الحرية الخامسة إلى الولايات المتحدة. مشيراً إلى أن الطلب على الرحلات التي تشغلها الناقلة إلى أمريكا عبر أوروبا باستخدام الحرية الخامسة تلقى طلباً كبيراً من قبل المسافرين.

وقال كلارك إن لدى طيران الإمارات خططاً للتعامل تجاه أي أحداث غير متوقعة صغيرة كانت أم كبيرة في إطار سعيها للحفاظ بشكل دائم على كفاءة العمليات التشغيلية ضمن مختلف الظروف.

وأوضخ أن «طيران الإمارات» تواصل توسيع شركاتها مع «فلاي دبي» من خلال تكامل شبكة الرحلات والاستخدام الأمثل للأساطيل.