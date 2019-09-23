5.1 مليون موظف في القطاع الخاص بالإمارات بزيادة 0٫5٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص بلغ 5.1 مليون موظف في نهاية الربع الثاني من عام 2019 يعمل 26.9% منهم في أبوظبي و51.6% في دبي وحوالي 21.5% في باقي الإمارات.

وارتفع نمو التوظيف في دولة الإمارات على أساس ربع سنوي بنسبة 0.5% في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.2% في الربع السابق. وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت معدلات التوظيف في قطاعات العقارات والبناء والخدمات على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 1.3% و0.4% و0.2% على التوالي. وتمثل هذه القطاعات حوالي 43% من إجمالي التوظيف في دولة الإمارات.

أين يتّجه التوظيف؟

وتفصيلاً في إمارة أبوظبي، انخفض التوظيف على أساس ربع سنوي بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بزيادة قدرها 0.1% في الربع السابق. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بقطاعات الصناعة التحويلية، والبناء، والخدمات، والنقل والتخزين والاتصالات، والتي انخفضت بنسبة 0.4% و2.3% و0.9% و2% على التوالي. وبعكس ذلك، سجل التوظيف في القطاع العقاري ارتفاعاً بنسبة 0.5% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بارتفاع بنسبة 1.9% في الربع الأول من العام ذاته. وتوظف هذه القطاعات حوالي 77% من إجمالي العمالة في إمارة أبوظبي.

وارتفعت معدلات التوظيف في دبي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بنمو قدره 1.3% في الربع السابق. وجاء هذا الارتفاع كنتيجة للزيادة الكبيرة في فرص العمل في القطاع العقاري، والتي ارتفعت بنسبة 1.6% إضافة إلى ذلك، شهد معدل التوظيف في قطاعي الصناعة التحويلية، والنقل والتخزين والاتصالات ارتفاعاً معتدلاً بنسبة 0.3% و0.2% في الربع الثاني من عام 2019 وتمثل الوظائف في القطاعات سالفة الذكر حوالي 28% من إجمالي معدلات التوظيف في دبي وارتفع معدل التوظيف في باقي إمارات الدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 1% في الربع الثاني من عام 2019. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالدرجة الأولى بقطاعات العقارات والخدمات والصناعة التحويلية والبناء، والتي ارتفعت بنسبة 2.8 % و1.6% و0.7% و0.4%على التوالي. وتوظف هذه القطاعات حوالي 80% من إجمالي العمالة.

تصاريح العمل

ووفقاً لبيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن مجموع صافي تصاريح العمل الصادرة حديثاً في دولة الإمارات قد شهدت زيادة قدرها 164306 في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجلت إمارة دبي أعلى زيادة (حوالي 55% من صافي الزيادة في دولة الإمارات) بعدد 90304 تصاريح عمل جديدة مقابل 74108 تصاريح في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21.9%. وفي أبوظبي، شهد مجموع صافي تصاريح العمل الصادرة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2019 تحسناً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 26034 تصريح عمل) حوالي 16% من مجموع صافي الزيادة) وعلى نحو مماثل، زادت تصاريح العمل الصادرة حديثاً في باقي الإمارات بنسبة 49.3% في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى 47968 تصريح عمل.

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81 ملياراً تحويلات العمالة الأجنبية للخارج في النصف الأول

بلغت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في دولة الإمارات للخارج 42.55 مليار درهم تقريباً خلال الربع الثاني من العام الجاري الأمر الذي رفع من إجمالي تحويلات النصف الأول إلى 80.96 مليار درهم، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام.

وبحسب الإحصائيات التي تضمنها تقرير المراجعة الربع سنوية الصادر عن «المركزي» فقد وصلت قيمة التحويلات المالية التي نفذت من خلال شركات الصرافة العاملة في الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 33.046 مليار درهم، فيما جرى تسوية بقية المبلغ من خلال البنوك. وكانت الهند الوجهة الأكثر أهمية فيما يتعلق بالتحويلات الشخصية الخارجية خلال الربع الثاني من العام الجاري مستحوذة على نحو 37.2% من إجمالي التحويلات تلاها باكستان 10.5% والفلبين 7.2% ومصر 6.3% والمملكة المتحدة 3.8% وبنجلاديش 3.7% والولايات المتحدة 3.3% والأردن 2.6% وسويسرا 2.2% والصين 1.5%. (وام)