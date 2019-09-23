«المصرف» يوفر الحلول للشركات في «كيزاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) بوضع حجر الأساس لمبناه الجديد في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، ليكون بذلك أول مصرف يبدأ أعماله في المدينة، لتوفير حلول مصرفية متكاملة للشركات والمستثمرين.

حضر الحفل سمير شاتورفيدي الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية «كيزاد» وفيصل كلداري الرئيس التنفيذي في «المصرف»، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في «كيزاد» و«المصرف».

وقال فيصل كلداري: أثبتت مدينة خليفة الصناعية نجاحها من خلال قدرتها على استقطاب العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية. إننا سعداء بوضع حجر الأساس لمبنى «المصرف»، وذلك في إطار استراتيجيتنا لتوسيع حضورنا في إمارة أبوظبي. إن القطاع التجاري يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الإمارات وركناً أساسياً في استراتيجية النمو التي تنتهجها، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل بشكل متواصل للحفاظ على المكانة الرفيعة التي احتلها «المصرف».

وأضاف قائلاً: مستمرون في الاستثمار في كل ما من شأنه تحسين تجربة عملائنا المصرفية، وتطوير المنتجات والخدمات التي نقدمها لعملائنا لمساعدتهم على إدارة أعمالهم ومواردهم المالية بشكل فعال. يأتي المبنى الجديد في «كيزاد»، ليترجم خطط «المصرف» الرامية إلى تعزيز تواجده في المناطق المؤثرة اقتصادياً.وقال سمير شاتورفيدي: نرحب بانضمام «المصرف» إلى مدينة خليفة الصناعية، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهودنا الرامية إلى تعزيز تجربة العملاء، والارتقاء بجودة الخدمات من خلال توفير حلول مصرفية متكاملة للشركات والمستثمرين. إن قرار «المصرف» بإنشاء مبنى في «كيزاد» يعكس التزامنا بالمساهمة في دعم مجتمع الأعمال من خلال توفير بيئة داعمة تضم مختلف أنواع المرافق.

سوف يضم مبنى المصرف في «كيزاد» مركز البيانات المركزي، إضافة إلى فرع للخدمات المصرفية ومركز للأعمال.