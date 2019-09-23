2650 رخصة اقتصادية جديدة في دبي خلال أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي جرى إصدارها خلال شهر أغسطس / آب 2019 وصل إلى 2.650 رخصة، بمعدل 85 رخصة يومياً في إمارة دبي. وأسهمت الرخص الجديدة في إضافة 8.187 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 65.6%، والتجارية 32.2%، والسياحية 1.7%، والصناعية 0.5%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خريطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمراريتها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة الاقتصادية باعتبارها مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر أغسطس / آب 2019 وصل إلى 21.249 معاملة. وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 15.349 معاملة، أي ما يشكل 72% من إجمالي المعاملات المنجزة (21.249)، وهو الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس هذه الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3.452 إجراء، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2.954 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في أغسطس 2019 إلى 1.023 تصريح، وهو الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى نحو 8.646 معاملة خلال شهر أغسطس من 2019، ضمت 4.282 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، ويؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي. وبلغ عدد الرخص الفورية التي يجري إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها، 160 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 191 رخصة. وتسعى اقتصادية دبي إلى تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنجلاديش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان وجمهورية مصر العربية وبريطانيا والصين والمملكة العربية السعودية والأردن والسودان والولايات المتحدة الأمريكية.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر أغسطس من 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة ديرة النسبة الكبرى بإجمالي 1.518 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي 1.129 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 86.7% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى (15.2%)، تلتها برج خليفة (14.4%)، عود المطينة الثالثة (14.2%)، الفهيدي (8.6%)، المرقبات (8.6%)، بور سعيد (8.2%)، عود ميثاء (7.1%)، الخبيصي (5.7%)، المرر (2.8%)، ونايف (1.9%).

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر أغسطس 2019، حازت «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» على 43.9% من حصة الأنشطة، تلتها «التجارة وخدمات الإصلاح» (26.7%)، ثم «خدمات مجتمعية وشخصية» (9.8%)، و«بناء وتشييد» (7.5%)، و«نقل وتخزين واتصالات» (4.5%)، و«مجموعة الفنادق» (3.4%)، و«صناعة تحويلية» (1.5%)، و«وساطة مالية» (0.9%)، و«الصحة والعمل» (0.9%)، و«مجموعة المقاولات» (0.8%)، و«التعليم» (0.6%)، و«الزراعة» (0.4%).