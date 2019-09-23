«أسبوع الإمارات البحري 2020» يعقد في «إكسبو دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «سلطة مدينة دبي الملاحية» و«مكتب معرض إكسبو 2020 دبي» عن استضافة «أسبوع الإمارات البحري 2020» في الفترة بين 6 و10 ديسمبر 2020 في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020» الذي يعتبر المعرض الأضخم في العالم، مع التركيز على مواضيع فرعية ذات صلة بالتنقل والفرص والاستدامة تماشياً مع الموضوع الرئيس المتمثل في «تواصل العقول، وصنع المستقبل»، وسط تأكيد الجانبين على الالتزام بتوظيف الإمكانات المتاحة في دفع مسيرة بناء قطاع بحري آمن ومتجدد ومستدام، تماشياً مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة دبي ودولة الإمارات.



زيادة الاهتمام الدولي

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وجاء ذلك أثناء إلقاء نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي ل «مكتب معرض إكسبو 2020 دبي»، كلمته على هامش مؤتمر «أجندة دبي البحرية»، حيث أعلن عن استضافة «أسبوع الإمارات البحري 2020» في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020»، كما جرت خلاله مناقشة آليات التنسيق لتنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية التي من شأنها تعزيز الاهتمام الدولي اللافت ب «أسبوع الإمارات البحري»، وناقش كيفية زيادة الاهتمام الدولي ب «أسبوع الإمارات البحري» الذي يحمل قيمة مضافة للدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، والبالغ عددها 192 دولة في مشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ «إكسبو» الممتد على 168 عاماً. إذ يوفر «أسبوع الإمارات البحري» منصة تفاعلية من الطراز العالمي لرسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية العالمية وفق دعائم متينة قوامها الابتكار والاستدامة والتقدم التكنولوجي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.

وقال نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو دبي 2020: «رسخ «أسبوع الإمارات البحري» من مكانته كمنصة عالمية رفيعة المستوى لتبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات وبناء علاقات جديدة بين المعنيين وأصحاب المصلحة. ويتمحور موضوع «إكسبو 2020» المتمثل في شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» حول إقامة علاقات جديدة وتأكيد دور التعاون في إحراز تقدم فيما يتعلق بتوفير الفرص وتعزيز مجالات التنقل والاستدامة. وتسهم سلطة مدينة دبي الملاحية وأسبوع الإمارات البحري في تحقيق ذلك من خلال سلسلة من النشاطات، لا سيما ضمن قطاع اقتصادي حيوي لدولة الإمارات والعديد من البلدان المشاركة في«إكسبو 2020».



7400 شركة



وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية بأنّ بحث تنظيم «أسبوع الإمارات البحري 2020» في موقع«إكسبو 2020 دبي«يمثل خطوة متقدمة على درب تعزيز ريادة الحدث النوعي الذي أثبت بأنه ركيزة محورية للوصول بالقطاع البحري إلى أعلى مستويات التنافسية والجاذبية في الوقت الذي يواصل فيه ترسيخ حضوره كأحد القطاعات الخمسة الرئيسية الدافعة لعجلة التنويع الاقتصادي، لا سيّما مع وصول عدد الشركات البحرية العاملة فيه إلى أكثر من 7400 شركة، محتضناً 13,000 نشاط بحري واستثماري تساهم بمجملها في خلق 76,000 فرصة عمل. وجدّد على التزام»سلطة مدينة دبي الملاحية«بدعم المساعي الوطنية لجعل دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والوجهة المفضلة للاستثمار تماشياً مع غايات»خطة دبي 2021«، معرباً عن ثقته بالعمل مع»مكتب معرض إكسبو 2020 دبي«لفتح آفاق رحبة أمام ترسيخ ريادة»أسبوع الإمارات البحري» كحدث عالمي الطراز وملتقى رائد لقادة الصناعة البحرية العالمية.