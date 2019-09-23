إفصاحات الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة شركة «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» على توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بنسبة 10% وقيمتها 74.844 مليون درهم وأسهم منحة بنسبة 5%، على أن يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 29 الجاري، و25 الجاري آخر يوم للشراء.

أعلنت «دانة غاز» عن شراء مليوني سهم من أسهمها، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. وذكرت الشركة أن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.949 درهم للسهم في كل صفقة. وأشارت إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية يبلغ 692.85 مليون سهم. هذا وأعلنت «دانة غاز» في بيان منفصل أن مجلس إدارتها سينظر في موقف سداد مستحقات الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق، خلال اجتماعه يوم 25 الجاري.

دعت تكافل الإمارات العمومية للاجتماع يوم 8 أكتوبر/‏ تشرين الأول لإقرار رفع ملكية الأجانب من غير المواطنين من 25% في الوقت الراهن إلى 49%.

أفادت شركة المدينة للتمويل، بأنها أعادت تشكيل مجلس إدارتها، ليكون على النحو التالي: د. عبد الرؤوف توفيق عبد السيد، رئيساً للمجلس، ومحمد درويش الشمالي نائباً للرئيس، مع عدم وجود أي تغيير على مناصب الآخرين.

تعقد شركة «طيران أبوظبي» اجتماع جمعية عمومية في 13 أكتوبر القادم للنظر في عدة موضوعات تحتاج إلى قرار خاص، تشمل تعديل المادة الخاصة بالتعاريف وأغراض الشركة والملكية وإدارة الشركة وانتخاب نائب رئيس المجلس، وقرارات التمرير والإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.