أحمد بن سعيد: نأمل عودة آمنة لـ «ماكس» إلى أسطول «فلاي دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أنه ليس هناك موعد محدد لإعادة طائرة بوينج 737 ماكس إلى العمل، معرباً عن أمله في عودة الطائرة إلى الخدمة بصورة آمنة ضمن أسطول فلاي دبي.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم للصحفيين على هامش «مؤتمر أمن الطيران المدني 2019» الذي افتتحه سموه أمس: إن شركات الطيران المتضررة من أزمة بوينج «ماكس» تحصر حالياً التعويضات التي يجب أن تحصل عليها من الشركة المصنعة، ومن بينها فلاي دبي، التي لديها 14 طائرة متوقفة ضمن أسطولها.

وكان سموه قال في وقت سابق: إن حظر طائرة «بوينج ماكس» يدفعنا للنظر إلى بديل مثل طائرات إيرباص، لكن سموه أشار إلى أن المفاوضات مستمرة مع «إيرباص» وأيضاً «بوينج».

وأكد سموه أن الحضور القوي من جميع دول العالم يؤكد نجاح مؤتمر أمن الطيران 2019 بكل المقاييس باعتباره مؤتمراً متخصصاً في أمن الطيران ينعقد كل عامين.

وقال: إن أمن المعلومات من بين الأمور المهمة التي يجب أن تركز عليها شركات الطيران نظراً لتوافر معلومات عن الأشخاص لدى تلك الشركات التي يجب أن تحمي تلك المعلومات.

ويجمع المؤتمر أكثر من 650 خبيراً و30 متحدثاً من 36 دولة في دبي. وحضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات، من ضمنهم الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وعدد من مسؤولي طيران الإمارات، بمن فيهم عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات، والدكتور عبدالله الهاشمي رئيس الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: لا شك في أن التهديدات الأمنية تتطور باستمرار، وهذه حقيقة. كما أن بيئة صناعة الطيران معقدة ومركبة ومتداخلة، وتشمل صناع السياسات والجهات التنظيمية ومراقبة الأمن والحدود والناقلات الجوية وسلطات المطارات، إضافة إلى شبكة من شركاء سلسلة التوريد وتوفير الخدمات ذات الصلة.

وأضاف كلارك: إن خللاً بسيطاً في أي جانب يكفي لتعريض النظام بأكمله للخطر، وهذا يفسر حاجة أمن الطيران دائماً إلى نهج كلي شامل. فنحن نصمم أنظمة إدارة متكاملة، ونطور ونستخدم أحدث التقنيات، والأهم في ذلك اهتمامنا بالعامل البشري عند تطبيق الحلول الأمنية. وأنا أعلم من خلال موقعي مدى التزامنا بجعل الطيران آمناً وسليماً. وآمل أنه من خلال المشاركة في أحداث وفعاليات مثل ندوة أمن الطيران المدني، يمكننا أن نلهم ونناقش ونتخذ خطوات فعالة لتأمين الطيران حاضراً ومستقبلاً.

وأوضح أن طيران الإمارات استثمرت في إنشاء «مركز قيادة أمن المجموعة». وباستخدام التقنيات الرقمية المتقدمة، أصبح لدى فريق الأمن لدينا الآن رؤية مركزية للعمليات في مركزنا وفي محطاتنا الخارجية، مع أنظمة للإنذار المبكر، وهو ما يساعدنا في مجال تقييم المخاطر. ويعمل خبراؤنا في مجال الأمن السيبراني لتعزيز البنية التحتية الرقمية وأصول البيانات الخاصة بنا، إضافة إلى التحقيق في أي هجمات محتملة ومختلف فئات جرائم الإنترنت.

وقالت البارونة شارلوت فير وكيل وزارة النقل في المملكة المتحدة: يسرني أن أتواجد هنا في دبي لافتتاح مؤتمر أمن الطيران المدني 2019. ونحن في المملكة المتحدة نفتخر بتاريخ متميز في مجال أمن الطيران، لكن جهودنا الجماعية وقدراتنا المشتركة هي التي تسهم في المحافظة على المعايير الأمنية وتطبيقها في جميع أنحاء العالم. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا لحماية ودعم صناعة الطيران العالمية.