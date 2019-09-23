شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار اختبارات جودة المحمول..ونشر نتائج التقرير مطلع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء الخدمات الأرضية والمحمول للاتصال الصوتى والانترنت تزامنا مع تحقيق التحول الرقمى فى البلاد". وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عن بدء اختبارات جودة الخدمة لشركات المحمول فى الشهر الثانى على التوالى، مضيفا:"سيتم نشر التقرير الثانى لجودة الخدمة فى مطلع اكتوبر المقبل". وأصدر جهاز تنظيم الاتصالات التقرير الأول لاختبارات جودة الخدمة، مطلع سبتمبر الجارى عبر موقعه الإلكتروني بعد توقف لمدة عام ، و تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة لتطوير كفاءة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية، كان أبرزها رفع سرعات الانترنت الأرضى و إنشاء مركز لمراقبة آداء جودة خدمات المحمول، و إصدار تقرير جودة الخدمة عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات الإلكترونى والذى يقف حكم بين المستهلك و الشركات مقدمة الخدمة، وكان الجهاز قد وقع عقوبة مالية على إحدى الشركات بوقت سابق لتراجع مستوى خدماتها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار اختبارات جودة المحمول..ونشر نتائج التقرير مطلع أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.